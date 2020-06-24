لماذا ترتفع نسبة الوفيات بكورونا في ديالى؟.. خلية الأزمة تجيب

كشفت دائرة صحة ديالى يوم الاربعاء أسباب ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا لأكثر من 5 في المئة من مجمل الإصابات.

وقال مصدر طبي في صحة ديالى إن "خلية أزمة كورونا في الدائرة ناقشت أسباب ارتفاع نسبة الوفيات وأرجعتها إلى عدم كشف المصابين عن حالاتهم لدواع واعتبارات اجتماعية غير مبررة، فضلاً عن إصابة أغلب الوفيات بأمراض مزمنة".

وأضاف المصدر أن "الكثير من المتوفين وصلوا إلى المستشفى بعد مفارقتهم الحياة، وأن بعضهم وصلوا في حالة متأخرة جداً بعد استفحال المرض فيهم خشية معرفة الناس إصابتهم بالفيروس".

يذكر ان عدد المصابين بفيروس كورونا في ديالى بلغ 820 شخصاً، بينهم 44 حالة وفاة مقابل 166 حالة شفاء، فيما لا يزال 696 مصاباً يرقدون في الحجر الصحي.

