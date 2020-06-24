بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 24 حزيران 2020
آخر الأخبار
الازمة النيابية : بعد تجاوز حاجز الالفي اصابة يوميا .. لاخيار سوى الحظر الشامل اقتصادي : الاقتراض الداخلي هروب من المشكلة والخارجي دين على الاجيال المقبلة ! محمود عثمان : نيجيرفان اتفق في بغداد على مبادئ ..وقوباد سيدخل في التفاصيل وزير سابق عليه 76 ملفا في النزاهة .. ومازال يدير الوزارة ! الكشف عن شبهة تلاعب واختلاس بصحة صلاح الدين وزير الاتصالات: فقدنا ثلث سعات الإنترنت جراء التخريب خبير قانوني: تركيا لاتمتلك مسوغاً شرعيا لتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق الصحة تحمل المواطنين مسؤولية ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا الامن النيابية: العراق قدم شكوى الى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات على اراضيه المحمداوي: إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي للتقاعد لا يعفيه من المساءلة القانونية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 12:09 م

لماذا ترتفع نسبة الوفيات بكورونا في ديالى؟.. خلية الأزمة تجيب

كورونا-بديالى
كشفت دائرة صحة ديالى يوم الاربعاء أسباب ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا لأكثر من 5 في المئة من مجمل الإصابات.
وقال مصدر طبي في صحة ديالى  إن "خلية أزمة كورونا في الدائرة ناقشت أسباب ارتفاع نسبة الوفيات وأرجعتها إلى عدم كشف المصابين عن حالاتهم لدواع واعتبارات اجتماعية غير مبررة، فضلاً عن إصابة أغلب الوفيات بأمراض مزمنة".
وأضاف المصدر أن "الكثير من المتوفين وصلوا إلى المستشفى بعد مفارقتهم الحياة، وأن بعضهم وصلوا في حالة متأخرة جداً بعد استفحال المرض فيهم خشية معرفة الناس إصابتهم بالفيروس".
يذكر ان عدد المصابين بفيروس كورونا في ديالى بلغ 820 شخصاً، بينهم 44 حالة وفاة مقابل 166 حالة شفاء، فيما لا يزال 696 مصاباً يرقدون في الحجر الصحي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
خلية الازمة

الازمة النيابية : بعد تجاوز حاجز الالفي اصابة يوميا .. لاخيار سوى الحظر الشامل 24 حزيران 2020 02:23 م

كورونا العراق

الصحة تحمل المواطنين مسؤولية ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا 24 حزيران 2020 02:02 م

safe_image

برشلونة يتخطى بيلباو بهدف راكيتيتش بصناعة ميسي 24 حزيران 2020 01:30 م

النزاهة

الكشف عن شبهة تلاعب واختلاس بقيمة 6.5 مليار دينار في دائرة صحة صلاح الدين 24 حزيران 2020 01:20 م

مؤيد اللامي

اللامي: إصابة ثمانية صحافيين من خمس محافظات بفايروس كورونا 24 حزيران 2020 12:33 م

safe_image

القانونية النيابية: أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في البلاد بالمخالفة للقانون 24 حزيران 2020 12:32 م

الذهب

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ ثمانية أعوام 24 حزيران 2020 12:04 م

وزارة التربية

التربية تعلن آخر التطورات عن امتحانات السادس الإعدادي 24 حزيران 2020 12:00 م

التعليقات