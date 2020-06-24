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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 12:04 م

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ ثمانية أعوام

الذهب
 صعد الذهب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات تقريبا، اليوم الأربعاء، إذ تلقى الطلب على المعدن النفيس، الذي يعتبر ملاذا آمنا، الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1767.93 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس 1773 دولارا، وهو أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012 في التعاملات المبكرة في آسيا.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1785.80 دولارا.

وقال المحلل لدى إيه.إن.زد، دانييل هاينز، إن ”المخاوف بشأن حالات الموجة الثانية، خصوصا في الولايات المتحدة، وأيضا في أمريكا اللاتينية، تقود القلق بشأن استمرار ضعف التعافي الاقتصادي وذلك بالتأكيد يدعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب“.

وأضاف أن ”الدعم مستمر من ترجيح بأن تقدم البنوك المركزية للسوق برامج لشراء سندات، وتيسيرا نقديا سيبقي بجلاء أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور“.

وتبنت البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز قوية وتبقي أسعار الفائدة منخفضة؛ ما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بأكثر من 16 % منذ بداية العام.

ويعتبر المعدن الأصفر على نطاق واسع أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملات.

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