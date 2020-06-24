التربية تعلن آخر التطورات عن امتحانات السادس الإعدادي

أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، أن امتحانات الصف السادس الإعدادي تجرى بموعدها المحدد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح له إن "قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتماد درجة امتحانات نصف السنة كدرجة نهائية لمرحلة الثالث المتوسط، مقترح ضمن مجموعة مقترحات تقدمت بها وزارة التربية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بشأن امتحانات هذه المرحلة".

وأضاف، أنه "لا توجد حتى الآن مقترحات بشأن امتحانات مرحلة السادس الإعدادي"، لافتا إلى أن "الامتحانات ستجرى بموعدها المحدد في التاسع من آب المقبل".



وأشار إلى أن "المقترحات عادة يتم دراستها وإقرارها في ضوء الظروف الراهنة والأزمة الوبائية العالمية"، مؤكدا أن "جميع القرارات متجددة وتكون وفقا للمعطيات الموجودة على أرض الواقع“.