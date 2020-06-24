وزير الخارجية الأردني يصل بغداد ويلتقي الرؤساء الثلاث

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية يناقش خلالها العلاقات الثنائية.

ويلتقي الصفدي في زيارته الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وشخصيات سياسية أخرى.

كما سيجري مباحثات مع وزير الخارجية فؤاد حسين، تتناول العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة والجهود الإقليمية والدولية لمحاربة داعش، والأوضاع في سورية وليبيا واليمن.