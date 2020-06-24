الاتصالات: فقدان ثلث سعات الإنترنت الدولية الداخلة إلى العراق بسبب عمليات التخريب

اتهمَ وزير الاتصالات، أركان شهاب أحمد "مهربي سعات الإنترنت" بالوقوف وراء العملية الإجرامية المتمثلة بحرق الكابلات الرئيسة الناقلة للسعات قرب منفذ بدرة الحدودي.

وقال أحمد، إنه "تم فقدان ثلث السعات الدولية الداخلة إلى البلاد بسبب تعرض الكابلات الرئيسة الناقلة للسعات قرب منفذ بدرة الحدودي في محافظة واسط إلى عمليات حرق من قبل جهات مجهولة".

وأضاف أن "العملية نفذت من قبل متهمين بتهريب سعات الإنترنت، بهدف عرقلة عمليات الصدمة التي اطلقت الاسبوع الماضي"، لافتا الى ان "هؤلاء قاموا بحرق الكابلات الرئيسة لقطع خدمة الانترنت عن الشركات المسوقة للخدمة".

وأشار إلى أنه "سيتم تعويض السعات المفقودة خلال 12ساعة، كاشفا في الوقت ذاته، عن "وجود تنسيق عالي المستوى مع جهاز الاستخبارات والجهات الامنية العليا لفتح تحقيق بالعملية التخريبية وكشف الملابسات واحالة المتسببين الى العدالة لمحاسبتهم".

ولفت وزير الاتصالات الى ان "تلك العملية جاءت لعرقلة عمل الوزارة الدؤوب في توفير افضل الخدمات للمواطن"، مؤكدا توجيه "فرق تحقيقية لمكان الكابل الرئيس في المنفذ الحدودي لإكمال التحقيقات بشأن الحادثة"