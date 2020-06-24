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الأربعاء, 24 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 24 حزيران 2020 10:58 ص

ترامب: استطعنا اجتثاث خطر داعش بالكامل وقضينا على البغدادي وسليماني

ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فى خطابه خلال فعاليته الانتخابية الثانية، إن الولايات المتحدة تحت قيادته تمكنت من اجتثاث خطر داعش بالكامل.

واوضح: "قضينا على دولة خلافة داعش بنسبة 100%، وقتلنا أبو بكر البغدادي (زعيم داعش)، وقاسم سليماني (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني)".

وأضاف فى خطابه أمام فعالية "طلاب من أجل ترامب"، أن الولايات المتحدة تحت رئاسته ستكون أول دولة تضع "العلم الأمريكي الجميل" على كوكب المريخ.

وقال إن أمريكا واجهت عدوا غير مرئي جاء من أراض بعيدة، وغزا أكثر من 188 دولة. وقال إن إدارته تمكنت من مواجهة فيروس كورونا من خلال توفير ملايين الاختبارات وصناعة آلاف أجهزة التنفس الصناعية. وأكد أنه لا يوجد أمريكي واحد كان فى حاجة إلى جهاز تنفس ولم يجده.

وأشار إلى توفير حزم مساعدات لحماية فرص العمل وحماية الاقتصاد، مؤكدا أنه عازم على "جعل أمريكا عظيمة مجددا". وقال إنه قبل أن يأتي الطاعون كان الاقتصاد الأمريكي فى أفضل أوضاعه من حيث معدل البطالة والنمو، مضيفا أن الشباب الأمريكي من أصول أفريقية وإسبانية كان يتم توفير الوظائف لهم بأعلى معدلات.

وقال إنه "بنى أفضل اقتصاد فى تاريخ العالم"، وسيقوم بفعل ذلك مرة أخرى، مستشهدا بالبورصة قائلا إنها شهدت 50 يوما كانت الأفضل ربما فى التاريخ رغم انتشار الوباء. وقال للشباب الحاضر فى الفاعلية بأريزونا إن المستقبل ينتمى لهؤلاء الذين يحبون البلاد.

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