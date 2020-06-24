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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 10:53 ص

وكيل وزارة الصحة: العراق لم يبرم عقداً مع أي دولة لاستيراد علاج لكورونا

علاج كورونا



أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن العراق لم يبرم إي عقد مع إي دولة لاستيراد علاج كورونا حتى الآن، كاشفة عن وجود محاولات لإنتاج العلاج داخل العراق.


وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي إن "العلاج لمواجهة فيروس كورونا هو مقترح سابقا ويستخدم لأنواع  أخرى من الأنفلونزا ، مبينا ان "العلاج اقترح من قبل الجانب الياباني وليس من روسيا وهو يستخدم بشكل سريري وليس علاج خاص لكورونا".

وأضاف أن "العراق لم يبرم إي عقد مع إي دولة اتجاه هذا الموضوع ولازال قيد الدراسة"، مبينا "هنالك محاولات بإنتاج العلاج من قبل أكثر من مصنع  وطني في العراق". 

وبشان  تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حظر التجوال الجزئي  قال الجميلي: أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية شكلت غرفة عمليات مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات أثناء فرض حظر التجوال الجزئي وخاصة بما يخص ارتداء الكمامات وإعداد المتواجدين في المحال وسيارات النقل المختلفة ومتابعة تجمعات ولها صلاحية اتخاذ القرارات في الامور الطارئة ، مؤكداً تشكيل غرف عمليات فرعية في المحافظات كافة  باستثناء إقليم كردستان ".


وتابع أن "هذه اللجنة هي المسؤولة على التنسيق  ما بين الجهات الصحية والأمنية والإعلامية لغرض تنفيذ الاجراءات والوصول إلى الأهداف المرجوة من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتوصيات وزارة الصحة".

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