الخدمات النيابية تدعو الكاظمي الى مراجعة العقود الحكومية في عهد عبد المهدي





دعا عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إعادة النظر في جميع العقود الخدمية التي أبرمت في زمن الحكومة السابقة .



وقال المعموري “هناك عشرات العقود التي أبرمت في عهد الحكومة السابقة كلفت الدولة واجهضت الميزانية “، مبينا أن “وزارة الاتصالات السابقة أبرمت عقودا يشوبها الكثير من شبهات الفساد وهدر المال العام”.



ودعا رئيس الوزراء إلى “مراجعة جميع العقود الخدمية لمعرفة حجم الفساد وهدر المال العام لاسيما في وزارة الاتصالات”، موضحا أن “اللجنة عاكفة على فتح ملف الاتصالات خلال الجلسات القادمة ليطلع الشعب العراقي على حجم الأموال التي هدرت في هذا الخصوص”.