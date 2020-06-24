بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 24 حزيران 2020
آخر الأخبار
الاتصالات: فقدان ثلث سعات الإنترنت الدولية الداخلة إلى العراق بسبب عمليات التخريب نائب: على الكاظمي الاسراع في دعم الجيش الابيض بتعيين خريجي الاختصاصات الطبية ترامب: استطعنا اجتثاث خطر داعش بالكامل وقضينا على البغدادي وسليماني وكيل وزارة الصحة: العراق لم يبرم عقداً مع أي دولة لاستيراد علاج لكورونا الخدمات النيابية تدعو الكاظمي الى مراجعة العقود الحكومية في عهد عبد المهدي النائب الحمامي: وزير النقل ارتكب مخالفتين وسنستجوبه في البرلمان خبيرة اقتصادية :ثلث سكان العراق دون مستوى الفقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية نائب يكشف عزمه جمع تواقيع لسحب الثقة عن وزير الصحة الدائرة الاعلامية في مجلس النواب تغلق المركز الصحفي وتعتذر عن استقبال الصحفيين لتغطية جلسة اليوم المالية النيابية: قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيمرر في جلسة اليوم
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 10:50 ص

النائب الحمامي: وزير النقل ارتكب مخالفتين وسنستجوبه في البرلمان

وزير النقل كاظم فنجان الحمامي
اتهم النائب كاظم فنجان الحمامي، وزير النقل الحالي ناصر حسين الشبلي  بارتكاب مخالفتين /مع سبق الإصرار/.

وقال الحمامي في بيان ان " وزير النقل الحالي ناصر حسين الشبلي ارتكب مخالفتين مع سبق الإصرار، وهو بذلك حجز مقعده المبكر في القطار المؤدي الى محطات المساءلة والاستجواب".

واضاف ان "المخالفة الأولى تمثلت بتجاهله لقرار رئيس الوزراء الصادر في الخامس عشر من الشهر الجاري القاضي بوجوب الامتناع عن تعيين المدراء العامين إلا بموافقة رئيس الوزراء، لكنه تعمد مخالفة هذا القرار في عز النهار، ولم يكلف نفسه مشقة البحث عن الموافقات الأصولية".

وتابع ان "المخالفة الثانية تمثلت بتعطيل تأسيس الهيئة البحرية العراقية العليا التي صدر قانونها منذ العام الماضي، والتي يفترض ان يكون مقرها في البصرة"، مشيرا الى ان "المثير للغرابة هو ان اللجان النيابية لم تبد اعتراضها حتى الآن على هذه المخالفات ولا على غيرها من المخالفات التي ارتكبتها الوزارات الاخرى في السابق واللاحق في العقود والملاحق".
وتوعد الحمامي بـ"استجواب الشبلي في البرلمان على هاتين المخالفتين
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد الجبوري

نائب: على الكاظمي الاسراع في دعم الجيش الابيض بتعيين خريجي الاختصاصات الطبية 24 حزيران 2020 11:10 ص

علاج كورونا

وكيل وزارة الصحة: العراق لم يبرم عقداً مع أي دولة لاستيراد علاج لكورونا 24 حزيران 2020 10:53 ص

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

الخدمات النيابية تدعو الكاظمي الى مراجعة العقود الحكومية في عهد عبد المهدي 24 حزيران 2020 10:51 ص

الفقر

خبيرة اقتصادية :ثلث سكان العراق دون مستوى الفقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية 24 حزيران 2020 10:49 ص

كريم عليوي

نائب يكشف عزمه جمع تواقيع لسحب الثقة عن وزير الصحة 24 حزيران 2020 10:47 ص

دائرة اعلامية

الدائرة الاعلامية في مجلس النواب تغلق المركز الصحفي وتعتذر عن استقبال الصحفيين لتغطية جلسة اليوم 24 حزيران 2020 10:45 ص

الاقتصاد العراقي

المالية النيابية: قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيمرر في جلسة اليوم 24 حزيران 2020 10:43 ص

الكاظمي

وزير الخارجية: الكاظمي سيزور واشنطن الشهر المقبل لاستكمال الحوار الاستراتيجي 24 حزيران 2020 10:39 ص

التعليقات