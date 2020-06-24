النائب الحمامي: وزير النقل ارتكب مخالفتين وسنستجوبه في البرلمان

اتهم النائب كاظم فنجان الحمامي، وزير النقل الحالي ناصر حسين الشبلي بارتكاب مخالفتين /مع سبق الإصرار/.



وقال الحمامي في بيان ان " وزير النقل الحالي ناصر حسين الشبلي ارتكب مخالفتين مع سبق الإصرار، وهو بذلك حجز مقعده المبكر في القطار المؤدي الى محطات المساءلة والاستجواب".



واضاف ان "المخالفة الأولى تمثلت بتجاهله لقرار رئيس الوزراء الصادر في الخامس عشر من الشهر الجاري القاضي بوجوب الامتناع عن تعيين المدراء العامين إلا بموافقة رئيس الوزراء، لكنه تعمد مخالفة هذا القرار في عز النهار، ولم يكلف نفسه مشقة البحث عن الموافقات الأصولية".



وتابع ان "المخالفة الثانية تمثلت بتعطيل تأسيس الهيئة البحرية العراقية العليا التي صدر قانونها منذ العام الماضي، والتي يفترض ان يكون مقرها في البصرة"، مشيرا الى ان "المثير للغرابة هو ان اللجان النيابية لم تبد اعتراضها حتى الآن على هذه المخالفات ولا على غيرها من المخالفات التي ارتكبتها الوزارات الاخرى في السابق واللاحق في العقود والملاحق".

وتوعد الحمامي بـ"استجواب الشبلي في البرلمان على هاتين المخالفتين

