خبيرة اقتصادية :ثلث سكان العراق دون مستوى الفقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية

أكدت الخبيرة الإقتصادية سلام سميسم ، ، ان العراق بصدد مواجهة مشاكل انسانية كبرى كون ثلث سكانه دون مستوى خط الفقر، وارتفاع المعدلات بسبب سوء الإدارة الاقتصادية.



ودعت سميسم ، الى معالجة الوظائف والدرجات الخاصة التي منحت نتيجة المجاملات، وارجاع السلف والأموال الممنوحة للسياسيين لانها تكفي لإنهاء الأزمة، مبينةً ان التاريخ لن يرحم السياسيين الذين فرطوا بالاقتصاد العراقي واخضعوه للديون.



وكشفت سميسم، عن وجود اكثر من 6 مليار دولار موزعة بين المصارف غير معروف عائديتها، مشيرةً الى ان الديون الداخلية ستؤثر على سعر العملة المحلية.