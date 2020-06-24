بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 24 حزيران 2020
آخر الأخبار
الاتصالات: فقدان ثلث سعات الإنترنت الدولية الداخلة إلى العراق بسبب عمليات التخريب نائب: على الكاظمي الاسراع في دعم الجيش الابيض بتعيين خريجي الاختصاصات الطبية ترامب: استطعنا اجتثاث خطر داعش بالكامل وقضينا على البغدادي وسليماني وكيل وزارة الصحة: العراق لم يبرم عقداً مع أي دولة لاستيراد علاج لكورونا الخدمات النيابية تدعو الكاظمي الى مراجعة العقود الحكومية في عهد عبد المهدي النائب الحمامي: وزير النقل ارتكب مخالفتين وسنستجوبه في البرلمان خبيرة اقتصادية :ثلث سكان العراق دون مستوى الفقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية نائب يكشف عزمه جمع تواقيع لسحب الثقة عن وزير الصحة الدائرة الاعلامية في مجلس النواب تغلق المركز الصحفي وتعتذر عن استقبال الصحفيين لتغطية جلسة اليوم المالية النيابية: قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيمرر في جلسة اليوم
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 10:47 ص

نائب يكشف عزمه جمع تواقيع لسحب الثقة عن وزير الصحة

كريم عليوي


كشف النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، عن عزمه جمع تواقيع بغية سحب الثقة عن وزير الصحة الحالي ومطالبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم اسم الوزير السابق لمنحه الثقة.

وقال عليوي ان جائحة كورونا جعلتنا نعيد النظر في العديد من القضايا التي تم المضي بها بالمرحلة السابقة خلال تمرير الكابينة الحكومية، لاسباب مختلفة لا نريد الخوض فيها بالمرحلة الحالية، لكننا ومن باب المسؤولية الاخلاقية والانسانية والقانونية فاننا اصبحنا على يقين بان  الدولة بدات تفقد السيطرة على الوباء  بسبب التخبط وسوء الادارة وعدم وضوح ستراتيجية الوزير الحالي في معالجة الازمة.

واضاف ان "نسبة الاصابات والوفيات خلال المرحلة السابقة كانت نسبتها اقل من عشرة بالمئة من الاعداد الحالية بزمن الوزير الجديد ما يعني غياب التخطيط والرؤية المهنية في احتواء الازمة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد الجبوري

نائب: على الكاظمي الاسراع في دعم الجيش الابيض بتعيين خريجي الاختصاصات الطبية 24 حزيران 2020 11:10 ص

علاج كورونا

وكيل وزارة الصحة: العراق لم يبرم عقداً مع أي دولة لاستيراد علاج لكورونا 24 حزيران 2020 10:53 ص

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

الخدمات النيابية تدعو الكاظمي الى مراجعة العقود الحكومية في عهد عبد المهدي 24 حزيران 2020 10:51 ص

وزير النقل كاظم فنجان الحمامي

النائب الحمامي: وزير النقل ارتكب مخالفتين وسنستجوبه في البرلمان 24 حزيران 2020 10:50 ص

الفقر

خبيرة اقتصادية :ثلث سكان العراق دون مستوى الفقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية 24 حزيران 2020 10:49 ص

دائرة اعلامية

الدائرة الاعلامية في مجلس النواب تغلق المركز الصحفي وتعتذر عن استقبال الصحفيين لتغطية جلسة اليوم 24 حزيران 2020 10:45 ص

الاقتصاد العراقي

المالية النيابية: قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيمرر في جلسة اليوم 24 حزيران 2020 10:43 ص

الكاظمي

وزير الخارجية: الكاظمي سيزور واشنطن الشهر المقبل لاستكمال الحوار الاستراتيجي 24 حزيران 2020 10:39 ص

التعليقات