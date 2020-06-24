نائب يكشف عزمه جمع تواقيع لسحب الثقة عن وزير الصحة



كشف النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، عن عزمه جمع تواقيع بغية سحب الثقة عن وزير الصحة الحالي ومطالبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم اسم الوزير السابق لمنحه الثقة.



وقال عليوي ان جائحة كورونا جعلتنا نعيد النظر في العديد من القضايا التي تم المضي بها بالمرحلة السابقة خلال تمرير الكابينة الحكومية، لاسباب مختلفة لا نريد الخوض فيها بالمرحلة الحالية، لكننا ومن باب المسؤولية الاخلاقية والانسانية والقانونية فاننا اصبحنا على يقين بان الدولة بدات تفقد السيطرة على الوباء بسبب التخبط وسوء الادارة وعدم وضوح ستراتيجية الوزير الحالي في معالجة الازمة.



واضاف ان "نسبة الاصابات والوفيات خلال المرحلة السابقة كانت نسبتها اقل من عشرة بالمئة من الاعداد الحالية بزمن الوزير الجديد ما يعني غياب التخطيط والرؤية المهنية في احتواء الازمة.