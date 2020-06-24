بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 24 حزيران 2020
آخر الأخبار
الاتصالات: فقدان ثلث سعات الإنترنت الدولية الداخلة إلى العراق بسبب عمليات التخريب نائب: على الكاظمي الاسراع في دعم الجيش الابيض بتعيين خريجي الاختصاصات الطبية ترامب: استطعنا اجتثاث خطر داعش بالكامل وقضينا على البغدادي وسليماني وكيل وزارة الصحة: العراق لم يبرم عقداً مع أي دولة لاستيراد علاج لكورونا الخدمات النيابية تدعو الكاظمي الى مراجعة العقود الحكومية في عهد عبد المهدي النائب الحمامي: وزير النقل ارتكب مخالفتين وسنستجوبه في البرلمان خبيرة اقتصادية :ثلث سكان العراق دون مستوى الفقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية نائب يكشف عزمه جمع تواقيع لسحب الثقة عن وزير الصحة الدائرة الاعلامية في مجلس النواب تغلق المركز الصحفي وتعتذر عن استقبال الصحفيين لتغطية جلسة اليوم المالية النيابية: قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيمرر في جلسة اليوم
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 10:45 ص

الدائرة الاعلامية في مجلس النواب تغلق المركز الصحفي وتعتذر عن استقبال الصحفيين لتغطية جلسة اليوم

دائرة اعلامية



اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب عن غلق المركز الصحفي والاعتذار  عن استقبال الصحفيين لتغطية جلسة  اليوم بسبب كورونا.

وقالت الدائرة في بيان: " حرصا من الدائرة الاعلامية على صحة وسلامة الزملاء الصحفيين والاعلاميين المعتمدين في مجلس النواب وفي ظل الاجراءات الوقائية المعتمدة للحد من تفشي فايروس "كورونا" فأننا نقدم اعتذارنا وبكل اسف عن استقبالهم في المركز الصحفي لتغطية جلسة المجلس اليوم ٠

واوضحت لدائرة الإعلامية ، انها ستقوم بنقل احداث جلسة مجلس النواب وفقاً للسياقات المعمول بها الى جانب مواكبة اعمال الجلسة عبر خدمة الاخبار العاجلة المعمول بها في مجموعة المجلس المعتمدة في "واتساب.

ودعت الدائرة الى تفهم اجراءاتها  الاحترازية بظل مانمر به في هذه الايام من حالة استثنائية ومن اجل توفير شروط السلامة والحد من تفشي جائحة كورونا.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد الجبوري

نائب: على الكاظمي الاسراع في دعم الجيش الابيض بتعيين خريجي الاختصاصات الطبية 24 حزيران 2020 11:10 ص

علاج كورونا

وكيل وزارة الصحة: العراق لم يبرم عقداً مع أي دولة لاستيراد علاج لكورونا 24 حزيران 2020 10:53 ص

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

الخدمات النيابية تدعو الكاظمي الى مراجعة العقود الحكومية في عهد عبد المهدي 24 حزيران 2020 10:51 ص

وزير النقل كاظم فنجان الحمامي

النائب الحمامي: وزير النقل ارتكب مخالفتين وسنستجوبه في البرلمان 24 حزيران 2020 10:50 ص

الفقر

خبيرة اقتصادية :ثلث سكان العراق دون مستوى الفقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية 24 حزيران 2020 10:49 ص

كريم عليوي

نائب يكشف عزمه جمع تواقيع لسحب الثقة عن وزير الصحة 24 حزيران 2020 10:47 ص

الاقتصاد العراقي

المالية النيابية: قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيمرر في جلسة اليوم 24 حزيران 2020 10:43 ص

الكاظمي

وزير الخارجية: الكاظمي سيزور واشنطن الشهر المقبل لاستكمال الحوار الاستراتيجي 24 حزيران 2020 10:39 ص

التعليقات