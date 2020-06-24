الدائرة الاعلامية في مجلس النواب تغلق المركز الصحفي وتعتذر عن استقبال الصحفيين لتغطية جلسة اليوم





اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب عن غلق المركز الصحفي والاعتذار عن استقبال الصحفيين لتغطية جلسة اليوم بسبب كورونا.



وقالت الدائرة في بيان: " حرصا من الدائرة الاعلامية على صحة وسلامة الزملاء الصحفيين والاعلاميين المعتمدين في مجلس النواب وفي ظل الاجراءات الوقائية المعتمدة للحد من تفشي فايروس "كورونا" فأننا نقدم اعتذارنا وبكل اسف عن استقبالهم في المركز الصحفي لتغطية جلسة المجلس اليوم ٠



واوضحت لدائرة الإعلامية ، انها ستقوم بنقل احداث جلسة مجلس النواب وفقاً للسياقات المعمول بها الى جانب مواكبة اعمال الجلسة عبر خدمة الاخبار العاجلة المعمول بها في مجموعة المجلس المعتمدة في "واتساب.



ودعت الدائرة الى تفهم اجراءاتها الاحترازية بظل مانمر به في هذه الايام من حالة استثنائية ومن اجل توفير شروط السلامة والحد من تفشي جائحة كورونا.