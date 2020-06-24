المالية النيابية: قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيمرر في جلسة اليوم

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، بان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيجري تمريره في جلسة اليوم.



وقال الجبوري ،ان” مجلس النواب سيعقد اليوم جلسة رسمية سيكون اهم ملفاتها التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لدعم الحكومة في الازمة المالية من اجل توفير اموال تسهم في دفع رواتب الموظفين في كل القطاعات.



واضاف الجبوري،ان” القانون سيجري تمريره ولو على اقل تقدير تمشيه الاقتراض الداخلي لدفع ملف الرواتب للامام في ظل الازمة المالية الراهنة لحين ايجاد حلول للخلاص من الازمة خاصة وان اي حل يحتاج الى 2-3 اشهر لتطبيقه وهو يمثل جهد على كاهل الموظفين متوقعا اقرار القانون في جلسة اليوم في كل الاحوال.