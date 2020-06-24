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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 10:39 ص

وزير الخارجية: الكاظمي سيزور واشنطن الشهر المقبل لاستكمال الحوار الاستراتيجي

الكاظمي

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيقوم  بزيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الشهر المقبل  لاستكمال مفاوضات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقال بيان صادر عن الخارجية، " أن الوزير فؤاد حسين التقى مع ممثلة الأمين العامّ للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) جينين هينيس بلاسخارت في مقرّ الوزارة ببغداد؛ لبحث عدد من القضايا ذات العلاقة بالمنظمات الدوليّة العاملة في العراق.


وأكّد حسين "أهمّية احترام سيادة البلاد من قبل دول الجوار، وتعزيز مبادئ حُسن الجوار، واتباع القنوات الدبلوماسيّة لمُواجَهة التحدّيات، وحلحلة الأزمات.


 واعرب  عن رفضه واستنكاره لأيّ خرق أو هُجُوم على الأراضي العراقيّة، في إشارة إلى القصف الجوّي الذي قامت به تركيا على بعض المواقع داخل الأراضي العراقيّة في الأيام القليلة الماضية، مُطالِباً بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات من الجانب التركيّ، عادّاً اياها "مخالفة للمواثيق والقوانين الدوليّة.

 

ونوَّه إلى أنّ "الحكومة تحرص على انتهاج سياسة مُتوازنة في إقامة العلاقات مع الجميع، ولاسيما دول الجوار"، كاشفاً عن أنَّ أولى زياراته الخارجيّة ستكون إلى طهران والرياض؛ لتعزيز العلاقات الثنائيّة، وفتح آفاق للتعاون بما يُحقّق المصالح المُشترَكة.

 واشار البيان الى ان الجانبين  تطرقا إلى جولة الحوار الستراتيجيّ التي عُقِدَت بين العراق وأمريكا، وأهمّيته في تعزيز مصالح البلدين، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة، لافتاً إلى زيارة رئيس الوزراء في الشهر المقبل إلى العاصمة واشنطن لاستكمال الحوار.

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