بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 24 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 24 حزيران 2020 10:29 ص

تحشيدات عسكرية إيرانية على حدود كردستان العراق.. والخارجية الأمريكية تحذر

الجيش الإيراني

كشفت تقارير إعلامية عن تحشيدات عسكرية إيرانية على حدود كردستان العراق، وذلك بالتزامن مع العمليات العسكرية التركية المستمرة في الإقليم.

وأشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني حشد قوة كبيرة على الحدود مع الإقليم لاستهداف مقرات وقواعد أحزاب كردستان إيران داخل أراضي الإقليم.

وأفادت بأنه خلال اجتماع عقد بموقع إجراء مناورات عسكرية لتلك القوات في منطقة مريوان المحاذية لحدود إقليم كردستان العراق.

بينما قال قائد قوات المشاة في الحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، إنهم وكما فعلوا في السنوات الماضية، يستهدفون مقرات ومواقع القوى المعادية لهم داخل أراضي العراق وإقليم كردستان.

وأعلن الحرس الإيراني أمس أنه يجري مناورات كبيرة في منطقة مريوان تشارك فيها القوات البرية والجوية وطائرات مسيرة وفرق المهمات الخاصة في الحرس الثوري.

وأعلنت قيادة وحدات حماية شرق كردستان، الجناح العسكري لحركة "بزاك"، أن إيران حشدت قوات كبيرة في القرى الحدودية التابعة لمريوان، وطردت الرعاة من تلك المناطق وقصفتها بالمدفعية.

وقالت في بيان، إن القوات الإيرانية طردت الرعاة من تلك المناطق وبدأت الطائرات المسيرة تحلق في أجواء المنطقة منذ الليلة قبل الماضية، وقصفت بالمدفعية تلك المناطق الحدودية لمدة ساعتين صباح أمس.

كما أعلنت "لجنة تشكيلات الحزب الديمقراطي الكردستاني" الإيراني أن الحرس الإيراني بدأ بإنشاء قواعد عسكرية في قرى منطقة سردشت الحدودية، وبدفع سكان المنطقة باتجاه حمل السلاح إلى جانبه.

ويأتي التحشيد الإيراني في وقت تواصل فيه تركيا عملية "المخلب – النمر" ضد قواعد "حزب العمال الكردستاني" في الإقليم الكردي شمال العراق رغم استدعاء بغداد سفيري تركيا وإيران الأسبوع الماضي للاحتجاج على الانتهاكات المستمرة من جانب الدولتين للسيادة العراقية.

بينما حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأمم المتحدة من إنهاء حظر السلاح على إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن أوروبا ستقع تحت نيران إيران إذا رُفع حظر السلاح عن طهران.

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