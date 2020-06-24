مصطفى كريم : ندمت على ترك الدروايش وكانت امنيتي اللعب مع "ابو تريكة"





اكد اللاعب مصطفى كريم المحترف سابقا في النادي الاسماعيلي المصري ، انه ندم على رحيله من صفوف الدراويش والانتقال الى الدوري الاماراتي.



وقال كريم :" تجربة الاسماعيلي كانت الافضل والاحسن خلال مسيرتي ".



واضاف:" ندمت على قرار ترك الدوري المصري والذهاب الى الدوري الاماراتي، اذ انني لم استفد ماديًا او فنيًا ".



وتابع: " كانت امنية حياتي ان العب بجانب محمد ابو تريكة وحسام غالي لاعبي الاهلي السابقين، سواء في الاسماعيلي او بانتقالي للاهلي لمزاملتهما ".



يذكر ان اللاعب العراقي مصطفى كريم كان احد المهاجمين المميزين مع الدراويش، خلال موسم 2007 – 2008.

