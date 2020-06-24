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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 24 حزيران 2020 10:00 ص

حقوق الانسان : الايتام والارامل لم يتسلموا رواتب منذ ستة اشهر

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حقوق الانسان : الايتام والارامل لم يتسلموا رواتب منذ ستة اشهر

عدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ،  تأخر صرف رواتب الارامل والايتام لستة أشهر، انتهاكا لحقوق هذه الفئة .

ودعا عضو مجلس المفوضية علي البياتي في بيان صحفي ،  الجهات الحكومية الى الاسراع بصرف رواتب الارامل المستفيدات من رواتب حقوق المرأة والرعاية الاجتماعية.

وقال البياتي :" ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تصرف الرواتب لهذه الشريحة منذ بداية العام الحالي ولحد الآن بحجة تحديث المعلومات"، مؤكداً أن "تأخر صرف الرواتب لمدة (6) أشهر لشريحة لا تمتلك أي مورد آخر يعد انتهاكاً لحقها في العيش الكريم".

واضاف :" ان المفوضية العليا لحقوق الانسان ، انسجاماً مع مبادئها في الحفاظ على الحقوق ، تحث الجهات المعنية على متابعة اجراءات  الصرف ومعرفة اسباب التاخير"، مبينا :" ان هذا الراتب يؤمن ابسط مستلزمات الحياة للارامل".
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