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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 24 حزيران 2020 09:58 ص

ماهو السؤال الذي وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي ؟

NB_Kazimi-20-6-2020
ماهو السؤال الذي وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي ؟

ذكر رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى :"  ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الاخيرة الى العاصمة بغداد ،  وجه سؤالا الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتعلق برواتب الاقليم ".

وكتب عيسى على صفحته الرسمية في  موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" :"  ان نيجيرفان بارزاني اكد انه يتعين التوصل الى تفاهم مشترك يفضي لحل الخلافات ،  خاصة القضايا العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالاستناد الى مبادئ الدستور، ولغرض تأمين مستقبل زاهر للشعب العراقي كافة".

واضاف ان "نيجيرفان بارزاني وجه سؤالا الى مصطفى الكاظمي قائلا له: هل انت رئيس وزراء كل العراق ام لا،  واذا كانت الاجابة نعم فيتعين ارسال رواتب موظفي كردستان ولا ينبغي ربطها بالخلافات".

وتابع فارس :" ان  بارزاني ابدى استعداد اقليم كردستان لاي تعاون يهدف لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، ومواجهة الازمات".
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