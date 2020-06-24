ماهو السؤال الذي وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي ؟



ذكر رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى :" ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الاخيرة الى العاصمة بغداد ، وجه سؤالا الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتعلق برواتب الاقليم ".



وكتب عيسى على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" :" ان نيجيرفان بارزاني اكد انه يتعين التوصل الى تفاهم مشترك يفضي لحل الخلافات ، خاصة القضايا العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالاستناد الى مبادئ الدستور، ولغرض تأمين مستقبل زاهر للشعب العراقي كافة".



واضاف ان "نيجيرفان بارزاني وجه سؤالا الى مصطفى الكاظمي قائلا له: هل انت رئيس وزراء كل العراق ام لا، واذا كانت الاجابة نعم فيتعين ارسال رواتب موظفي كردستان ولا ينبغي ربطها بالخلافات".



وتابع فارس :" ان بارزاني ابدى استعداد اقليم كردستان لاي تعاون يهدف لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، ومواجهة الازمات".

