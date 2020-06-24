نائب باللجنة المالية : قانون الاقتراض سيمرر في جلسة اليوم



اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، :" ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيجري تمريره في جلسة اليوم ".



وقال الجبوري في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب سيعقد اليوم الاربعاء جلسة رسمية ، سيكون اهم ملفاتها التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لدعم الحكومة في الازمة المالية ، ومن اجل توفير اموال تسهم في دفع رواتب الموظفين في كل القطاعات".



واضاف :" ان القانون سيجري تمريره ، ولو على اقل تقدير تمشيه الاقتراض الداخلي ، لدفع ملف الرواتب للامام في ظل الازمة المالية الراهنة ، لحين ايجاد حلول للخلاص من الازمة ، خاصة وان اي حل يحتاج الى 2-3 اشهر لتطبيقه وهو يمثل جهدا على كاهل الموظفين "، متوقعا اقرار القانون في جلسة اليوم في كل الاحوال .

