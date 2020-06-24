العراق مستباح .. حشود ايرانية تستعد لدخول اقليم كردستان





حشد الحرس الثوري الايراني قوة كبيرة على الحدود مع اقليم كردستان استعدادا لاستهداف مقرات وقواعد احزاب كردية ايرانية معارضة داخل اراضي الاقليم.



وقال قائد قوات المشاة في الحرس الثوري ، محمد باكبور:" كما فعلنا في السنوات الماضية باستهداف مقرات ومواقع القوى المعادية لنا داخل اراضي العراق ، سنواصل ذلك في المستقبل ".



واضاف :" على اقليم كردستان والعراق تعزيز المراقبة للحدود والقضاء على المنافذ التي يستخدمها اعداء ايران".



يذكر ان القوات التركية توغلت في عمق اراضي اقليم كردستان بعد ان قصفت بالمدفعية والطائرات عددا من القرى الكردية الحدودية ، بداعي مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني ، بالتزامن مع قصف المدفعية الايرانية مناطق حدودية في الاقليم .