السعودية تؤكد على أمن مصر وسيادة العراق وسلامة الأراضي الليبية

أكدت المملكة العربية السعودية، أن أمن مصر جزء من أمن المملكة، ومؤكدة على سيادة العراق رافضة العدوان على أراضيه، وكذلك سلامة الأراضي الليبية.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودية عبر الاتصال المرئي مساء أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الملك سلمان على تأكيد بلاده بأن "أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها".

كما أكد وقوف السعودية إلى جانب مصر في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل "يؤكد سلامة الأراضي الليبية وأمنها واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة".

وجدد مجلس الوزراء السعودي إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، ووصفه بأنه "تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية"، مؤكدا وقوف السعودية إلى جانب العراق فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كذلك جدد المجلس إدانة السعودية واستنكارها الشديدين لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 8 طائرات دون طيار "مفخخة" و3 صواريخ بالستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأشار إلى أن هذه المحاولات عمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والتجمعات السكانية وتهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واطلع مجلس الوزراء، على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). ومستجداتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي محليا وعالميا، وشدد المجلس على المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال كافة ،استشعار المسؤولية، وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات.