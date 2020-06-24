تقرير| دون استعادة أموال الفاسدين ووقف تمويل ميليشيات إيران لا قيمة لـ"الورقة البيضاء" للكاظمي

خبراء: يمكن للكاظمي استعادة عدة مليارات من الدولارات من الفاسدين بقوة الدولة



قال خبراء لـ"بغداد بوست" أن ما تسمى بالورقة البيضاء التي أعلنها مصطفى الكاظمي، لإصلاح الأحوال الاقتصادية والمالية في البلاد، تبدو خيالية إلا في جزئية "إفقار العراقيين" وفرض مزيد من التقشف عليهم، أما باقي تفاصيل ومحاور الورقة البيضاء فهى خيالية واهمة لن تنقذ العراق من أزمته لانها تفتقد عناصر أساسية في مقدمتها، البدء في استعادة أموال الفاسدين بقوة الدولة في العراق. ووقف تمويل عصابات إيران ورواتب الفضائيين في الدولة، وهى ما ستوفر عليه الكثير وتقلل احتياجاته بشكل كبير.

وكان قد أعلن، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن تفاصيل الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، فيما حدد 4 قطاعات لمعالجة الأوضاع الحالية. وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس الوزراء عقد، اليوم الإثنين، اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تمت خلاله مناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.

واستمع الكاظمي بحسب البيان،لمقترحات وآراء أعضاء اللجنة النيابية، ورؤية اللجنة بشأن الحلول المطروحة، والعقبات التي تواجه عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتفعيل القطاعات المختلفة. وأكد رئيس الوزراء "أهمية أن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي الى خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة للبلد، وتجاوز التحديات التي يواجهها"، مبينا حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب، حيث إن هذا التواصل ينعكس ايجابا على سير الأوضاع في العراق.

وقال الكاظمي، إن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدما بها، مبينا ضرورة التكامل ما بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات.

وأشار الى أن سوء الإدارة والاعتماد المطلق على إيرادات النفط هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حاليا، ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، وغيرها لتعظيم واردات البلد. وقالت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ان الورقة الإصلاحية "البيضاء" التي أعلن عنها الكاظمي "إيجابية". وأنها ستكون خارطة طريق للسيطرة على إدارة المنافذ الحدودية والموانئ، ومعالجة فساد مزاد العملة، وتنشيط القطاع الخاص. واشترط مجلس النواب على الحكومة تقديم قانون الإصلاح الاقتصادي خلال فترة ستين يوما مقابل موافقته على تمرير قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لعام 2020 قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

واضطرت حكومة الكاظمي، إلى ارسال مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي إلى مجلس النواب بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية لتتمكن من تأمين رواتب العاملين في الدولة للاشهر الخمسة المتبقية من السنة المالية.

وأشارت ندى شاكر جودت، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، ان "الورقة البيضاء الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في الفترات المقبلة تهدف إلى إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية"، مؤكدة أن "الورقة مازالت قيد الدراسة والبحث، ولم تنتهِ الحكومة من إعدادها بعد .

وتتوقع جودت أن "الورقة البيضاء الاقتصادية ستتكون من حزم إصلاحية تطلق وتنفذ على شكل ثلاث مراحل؛ الأولى قصيرة المدى وتتمثل في سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية والموانئ، ومعالجة فساد مزاد العملة وتهريب العملة الصعبة، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وحل مشكلة عقارات الدولة. وتضيف أما المرحلة الثانية من الورقة الإصلاحية ستكون متوسطة الأمد وتتمثل في إعادة الصناعة العراقية وحل مشكلة الفساد، وحماية المنتج المحلي، لافتة الى أن "المرحلة الثالثة ستكون طويلة الأمد وتتضمن المشاريع الستراتيجية الكبرى.

وأعاد خبراء، التأكيد على أن استعادة عدة مليارات من الدولارات بقوة الدولة من الفاسدين في العراق قد يحل الكثير من الكوارث المحدقة بالعراق.

أ.ي