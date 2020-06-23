لنسف شحنة "أسلحة إيرانية".. غارات إسرائيلية مدمرة على سوريا "تفاصيل"

خبراء: 40 غارة جوية إسرائيلية على الأقل على مواقع إيرانية في سوريا دون قدرة على الرد





فيما يعد عملية سحق جديدة للوجود الإيراني الميليشياوي الإرهابي، في سوريا، قامت الطائرات الإسرائيلية بعدة غارات مدمرة على مواقع إيرانية في السويداء ودير الزور داخل سوريا لنسف "شحنة أسلحة إيرانية" وصلت خلال الساعات الماضية.

وفيما حاولت الوكالة السورية الرسمية، مداراة فشل النظام البعثي الارهابي الحاكم في التصدي للهجوم، كما هى العادة كل مرة، قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية في أجواء تل الصحن بريف السويداء و"كباجب" بريف دير الزور، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين وإصابة آخرين.

وقالت "العربية" إن 4 طائرات إسرائيلية، شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية، مشيرا إلى أن قصف إسرائيل جاء بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية الى السويداء. كما أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت مواقع بدير الزور.

ووفق خبراء، لـ"بغداد بوست"، فإن إيران تريد من وراء استمرار وجودها في سوريا، بعد سماح سفاح البعث السوري بشار الأسد لها، بالتواجد طيلة السنوات الماضية، ليس فقط موضع قدم تكون قريبة فيه من ميليشياتها الإرهابية في لبنان، وبالتحديد ميليشيا حزب الله وقريبة من كياناتها الإرهابية الأخري في العراق ممثلة في الحشد الشعبي الطائفي، ولكن إتمام حلمها الطائفي الخبيث بإقامة ما تسميه "الهلال الشيعي".

لكن الهجمات الاسرائيلية المتواصلة، على قيادات إيران وميليشيا حزب الله في سوريا ومنشأتها الارهابية تفسد لها هذا المخطط تماما.

ووفق تقارير عسكرية موثقة، فإن عدد الهجمات، التي شنتها إسرائيل ضد سوريا منذ مطلع العام الجاري بلغ ما يزيد عن 40 غارة، أي بمعدل أكثر من 6 غارات شهرية وأكثر..

واللافت أن إيران أمام كل هذه الضربات لا تقدر على فعل شىء وفي النهاية تروج لمزاعمها أنها متفوقة عسكريا!!

والخلاصة.. أن إسرائيل بالمرصاد للمخطط الإيراني المذهبي في سوريا ولن تمرره أبدا.

أ.ي