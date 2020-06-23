رئاسة البرلمان ترفض عقد جلسة الغد إلكترونيا

أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، الماس فاضل، اليوم الثلاثاء، أن رئاسة مجلس النواب رفضت عقد جلسة يوم غد بآلية إلكترونية.

وقالت الماس فاضل، إن "مجلس النواب سيعقد جلسته يوم غد الاربعاء للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، واجراء القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم " 35" لسنة 2002".

وأضافت، أن "عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا أن تكون الجلسة إلكترونية، نتيجة إصابة نواب بفيروس كورونا، إلا أن رئاسة مجلس النواب رفضت الطلب وأكدت ضرورة حضور النواب الى مبنى المجلس".



