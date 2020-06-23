الداخلية تكشف حقيقة إصابة وزيرها عثمان الغانمي بفايروس كورونا

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة إصابة الوزير عثمان الغانمي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الداخلية يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهامه المعتادة وقد التقى صباح هذا اليوم في مكتبه القائم بالأعمال السفارة الأمريكية".



وأضافت أن "قسم مكافحة الشائعات لمقاطعة هكذا صفحات تنشر الاخبار الكاذبة الشائعات وتوخي الحذر بمشاركة المنشورات او التفاعل معها دون الرجوع الى المصادر الرسمية".