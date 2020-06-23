بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 23 حزيران 2020
آخر الأخبار
رئاسة البرلمان ترفض عقد جلسة الغد إلكترونيا الداخلية تكشف حقيقة إصابة وزيرها عثمان الغانمي بفايروس كورونا العراق يؤكّد دعمه لحُقوق مصر والسودان فى مياه نهر النيل قتلى وجرحى في نزاع مسلح بين اسرتين في اربيل الجمعيات الفلاحية : حيتان الفساد تتسبب بخسائر فادحة للفلاحين الفتلاوي : حكومة الاقليم تتحمل مسؤولية خرق السيادة العراقية الجربا يطالب الكاظمي بتخصيص يومين في الاسبوع للدوام في وزارة الصحة إصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار في الديوانية الاقتصاد النيابية: الاتفاقية الصينية ما زالت قائمة ولم يحدث عليها أي تغيير نائبة: انعقاد جلسة البرلمان غداً خطر جداً في ظل اصابة عدد من النواب والموظفين بكورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 23 حزيران 2020 04:22 م

العراق يؤكّد دعمه لحُقوق مصر والسودان فى مياه نهر النيل

فؤاد حسين
أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين أن العراق يدعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويُؤيّد جُهُودهما في التوصّل إلى اتفاق نهائيّ لقسمة عادلة تضمن حُقُوقهما.

جاء ذلك في كلمة وزير خارجية العراق أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم الثلاثاء على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية "التّحَاضُر عن بعد"؛ لمناقشة التطوُّرات في ليبيا، وأزمة سدّ النهضة.

ودعا وزير الخارجية الجانب الأثيوبيّ إلى التفاهم مع الدول العربيّة المعنيّة لضمان حُقُوقها في مياه نهر النيل، لافتا إلى أهمية حلّ الخلافات بالطرق السلميّة، وتوحيد الكلمة، لمنع التدخّلات الخارجيّة في الشأن العربيّ، مؤكدا دعم بلاده لجميع المُبادرات الإقليميّة والدوليّة التي تُساعِد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.

وشدد على موقف العراق الرافض للتدخّلات الخارجيّة في الشُؤُون الداخليّة لليبيا، داعيا إلى الحفاظ على وحدتها حُكُومة وشعباً.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب

رئاسة البرلمان ترفض عقد جلسة الغد إلكترونيا 23 حزيران 2020 04:52 م

عثمان الغانمي

الداخلية تكشف حقيقة إصابة وزيرها عثمان الغانمي بفايروس كورونا 23 حزيران 2020 04:40 م

فاضل-الفتلاوي-1

الفتلاوي : حكومة الاقليم تتحمل مسؤولية خرق السيادة العراقية 23 حزيران 2020 03:17 م

احمد الجربا

الجربا يطالب الكاظمي بتخصيص يومين في الاسبوع للدوام في وزارة الصحة 23 حزيران 2020 03:11 م

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية - ارشيفية

الاقتصاد النيابية: الاتفاقية الصينية ما زالت قائمة ولم يحدث عليها أي تغيير 23 حزيران 2020 03:02 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

نائبة: انعقاد جلسة البرلمان غداً خطر جداً في ظل اصابة عدد من النواب والموظفين بكورونا 23 حزيران 2020 02:56 م

84b5a1e7-a578-4fbf-a349-9b3546db6782

أول تعليق نيابي على تصريحات وزير المالية بشأن التقشف 23 حزيران 2020 02:52 م

433d36be-6325-4c9f-9560-b7733749c701

وفد حكومة كردستان يبدأ الجولة الثالثة من المباحثات مع حكومة بغداد 23 حزيران 2020 02:46 م

التعليقات