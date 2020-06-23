بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 23 حزيران 2020
آخر الأخبار
رئاسة البرلمان ترفض عقد جلسة الغد إلكترونيا الداخلية تكشف حقيقة إصابة وزيرها عثمان الغانمي بفايروس كورونا العراق يؤكّد دعمه لحُقوق مصر والسودان فى مياه نهر النيل قتلى وجرحى في نزاع مسلح بين اسرتين في اربيل الجمعيات الفلاحية : حيتان الفساد تتسبب بخسائر فادحة للفلاحين الفتلاوي : حكومة الاقليم تتحمل مسؤولية خرق السيادة العراقية الجربا يطالب الكاظمي بتخصيص يومين في الاسبوع للدوام في وزارة الصحة إصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار في الديوانية الاقتصاد النيابية: الاتفاقية الصينية ما زالت قائمة ولم يحدث عليها أي تغيير نائبة: انعقاد جلسة البرلمان غداً خطر جداً في ظل اصابة عدد من النواب والموظفين بكورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 23 حزيران 2020 03:56 م

القاهرة تجدد تمسكها بالتفاوض مع أديس أبابا وتهدد بمنع"ملء السد".. وحديث عن خطة بديلة إذا فشل مجلس الأمن

84b5a1e7-a578-4fbf-a349-9b3546db6782

أكدت القاهرة مجدداً على تمسكها بالتفاوض مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق يحول دون مضيها قدما في خطتها أحادية الجانب لبدء ملء سد النهضة الشهر المقبل، موجهة "التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات حالة إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي"

وشددت في الوقت نفسه على أنها ستكون "صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه"، إذا فشل مجلس الأمن، الذي أحالت إليه الأزمة، يوم الجمعة، في إيقاف مساعي إثيوبيا لتنفيذ ما أعلنه وزير الخارجية الإثيوبي قبل ساعات من توجه مصر إلى المجلس.
ووسط تصعيد غير مسبوق للخطاب المصري بالتهديد باستخدام القوة "إذا لزم الأمر" بتجاوز "خطوطها الحمراء" في ليبيا، وإعلان دول عربية تأييدها "التام" للموقف المصري، ما اعتبره البعض أيضاً رسائل مُبطنة إلى إثيوبيا ومؤشراً على تحول عن "الصبر الاستراتيجي"، الذي تمسكت به مصر لسنوات. يعقد اجتماع عربي لبحث الأزمة الليبية وسد النهضة الإثيوبي اليوم الثلاثاء، بعدما تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً انعقاده اليوم بين وزراء الخارجية العرب عبر تقنية "الفيديو كونفرس"، ليضاف إليه بند "السد الإثيوبي"، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية، أشارت أيضاً إلى إمكانية تناول الهجوم الإثيوبي الأخير على معسكر سوداني بالقرب من حدود البلدين، في توتر جديد بعد أسابيع من هجوم ميليشيات إثيوبية على المزارعين السودانيين بالمناطق الحدودية.

السد في مجلس الأمن 
علقت وزارة الخارجية المصرية،  على حديث وزير خارجية إثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض، و أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل.

موضحاً استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، ووجه التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات حال إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي.


وبعد يومين من إعلان وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية يوم الجمعة، أن "إثيوبيا ماضية قدماً في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو من دونه"، أكد نظيره المصري سامح شكري في مقابلة مع الوكالة نفسها، أن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي "الاضطلاع بمسؤولياته" ومنع إثيوبيا عن إعلانها الأحادي.


وقال شكري، "إن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".


وخلال مقابلة يوم الجمعة، شدد وزير الخارجية الإثيوبي، على أن "بلاده لن تتوسل إلى مصر والسودان، لاستخدام موارد المياه الخاصة بها لتنميتها''.


استعراض القوة والتلويح بالبدائل
ورغم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى قوات الحدود الغربية للبلاد، السبت، على تمسك القاهرة بالدبلوماسية لحل الخلاف مع إثيوبيا، فإن وزير الخارجية المصري أكد، الاثنين، أن بلاده في جعبتها "إجراء آخر"، ستتخذه بكل صراحة ووضوح، إذا ما فشل مجلس الأمن في إلزام إثيوبيا بوقف ملء السد لحين الوصول إلى اتفاق ملزم لأطرافه.
وحذر من أن ملء خزان السد دون اتفاق، من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، الذي يحكم مباحثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.
وأكد شكري أن بلاده لم تهدد بعمل عسكري، وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية، مشدداً على أن "بلاده لم تقم مطلقاً خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات".
وشدد على إنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، "فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه"، وأضاف في حواره مع الوكالة الأميركية، "عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين في الإجراء الذي سنتخذه".
وبينما يغيب اليقين حول مواقف أعضاء مجلس الأمن الخمس الدائمين من الأزمة حال عرضها لاتخاذ قرار مُلزم من المجلس، دعا شكري كلاً من الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الأفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث.

إثيوبيا ترد على خطاب "القوة"
واعتبر مراقبون أن اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقيادات الجيش لبحث "استراتيجية جديدة للدفاع" بمثابة رسالة أخرى غير مباشرة إلى مصر بعد تلويحها بالبدائل غير الدبلوماسية للدفاع عن مصالحها المائية، إذ جاء الاجتماع بعد يوم من خطاب الرئيس المصري شديد اللهجة، وتحذيره من استعداد بلاده لاستخدام كافة الوسائل الممكنة، والتلويح صراحة باستخدام القوة العسكرية للرد على أي تهديد لأمنها القومي، الذي تُعتبر المياه أحد مكوناته الجوهرية و"مسألة بقاء ووجود" بالنسبة للشعب المصري.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، الأحد، أن آبي أحمد أجرى مناقشات "مثمرة" مع قادة الجيش الإثيوبي، موضحاً أن النقاش تمحور حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
دفن ضحايا كورونا في العراق

فشل.. فشل العراق على طريق إيران في "نكبة كورونا" وحكومة الكاظمي "مصابة بالشلل" 23 حزيران 2020 06:57 م

تنظيم الاخوان في ألمانيا

بعد ميليشيا حزب الله.. "الإخوان الإرهابيون" يتسللون إلى ألمانيا.. تقرير خطير 23 حزيران 2020 06:14 م

84b5a1e7-a578-4fbf-a349-9b3546db6782

المدير السابق للاستخبارات في الصومال : أموال قطر الحرام تدفع البلاد لحافة الانهيار والإرهاب 23 حزيران 2020 04:26 م

علي خامنئي

يضيق الخناق على الملالي.. واشنطن تسلم الأمم المتحدة مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة على إيران 23 حزيران 2020 03:40 م

11

بعد تصاعد إصابات ووفيات كورونا.. ضغوط على "الصحة" ومطالبات بإقالة وزيرها وإعادة علاوي 23 حزيران 2020 12:47 م

كورونا في العراق

فريق طبي يزور روسيا بشأن عقار "افيفافير".. وتحذير من تفشي كورونا بين فئة المراهقين في العراق 23 حزيران 2020 12:09 م

الكاظمي ومجلس النواب

تأسيس صندوق استثمار وتحويل الإيرادات النفطية إلى مشاريع.. برلمانيون يدعمون إصلاحات الكاظمي 23 حزيران 2020 11:46 ص

القوات التركية

العراق يقدم عرضاً لتركيا بشأن حزب العمال الكردستاني.. ويقترح حوارا شاملا حول كل الملفات العالقة 23 حزيران 2020 10:43 ص

التعليقات