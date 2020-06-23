القاهرة تجدد تمسكها بالتفاوض مع أديس أبابا وتهدد بمنع"ملء السد".. وحديث عن خطة بديلة إذا فشل مجلس الأمن

أكدت القاهرة مجدداً على تمسكها بالتفاوض مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق يحول دون مضيها قدما في خطتها أحادية الجانب لبدء ملء سد النهضة الشهر المقبل، موجهة "التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات حالة إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي"

وشددت في الوقت نفسه على أنها ستكون "صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه"، إذا فشل مجلس الأمن، الذي أحالت إليه الأزمة، يوم الجمعة، في إيقاف مساعي إثيوبيا لتنفيذ ما أعلنه وزير الخارجية الإثيوبي قبل ساعات من توجه مصر إلى المجلس.

ووسط تصعيد غير مسبوق للخطاب المصري بالتهديد باستخدام القوة "إذا لزم الأمر" بتجاوز "خطوطها الحمراء" في ليبيا، وإعلان دول عربية تأييدها "التام" للموقف المصري، ما اعتبره البعض أيضاً رسائل مُبطنة إلى إثيوبيا ومؤشراً على تحول عن "الصبر الاستراتيجي"، الذي تمسكت به مصر لسنوات. يعقد اجتماع عربي لبحث الأزمة الليبية وسد النهضة الإثيوبي اليوم الثلاثاء، بعدما تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً انعقاده اليوم بين وزراء الخارجية العرب عبر تقنية "الفيديو كونفرس"، ليضاف إليه بند "السد الإثيوبي"، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية، أشارت أيضاً إلى إمكانية تناول الهجوم الإثيوبي الأخير على معسكر سوداني بالقرب من حدود البلدين، في توتر جديد بعد أسابيع من هجوم ميليشيات إثيوبية على المزارعين السودانيين بالمناطق الحدودية.



السد في مجلس الأمن

علقت وزارة الخارجية المصرية، على حديث وزير خارجية إثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض، و أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل.

موضحاً استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، ووجه التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات حال إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي.



وبعد يومين من إعلان وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية يوم الجمعة، أن "إثيوبيا ماضية قدماً في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو من دونه"، أكد نظيره المصري سامح شكري في مقابلة مع الوكالة نفسها، أن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي "الاضطلاع بمسؤولياته" ومنع إثيوبيا عن إعلانها الأحادي.



وقال شكري، "إن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".



وخلال مقابلة يوم الجمعة، شدد وزير الخارجية الإثيوبي، على أن "بلاده لن تتوسل إلى مصر والسودان، لاستخدام موارد المياه الخاصة بها لتنميتها''.



استعراض القوة والتلويح بالبدائل

ورغم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى قوات الحدود الغربية للبلاد، السبت، على تمسك القاهرة بالدبلوماسية لحل الخلاف مع إثيوبيا، فإن وزير الخارجية المصري أكد، الاثنين، أن بلاده في جعبتها "إجراء آخر"، ستتخذه بكل صراحة ووضوح، إذا ما فشل مجلس الأمن في إلزام إثيوبيا بوقف ملء السد لحين الوصول إلى اتفاق ملزم لأطرافه.

وحذر من أن ملء خزان السد دون اتفاق، من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، الذي يحكم مباحثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.

وأكد شكري أن بلاده لم تهدد بعمل عسكري، وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية، مشدداً على أن "بلاده لم تقم مطلقاً خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات".

وشدد على إنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، "فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه"، وأضاف في حواره مع الوكالة الأميركية، "عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين في الإجراء الذي سنتخذه".

وبينما يغيب اليقين حول مواقف أعضاء مجلس الأمن الخمس الدائمين من الأزمة حال عرضها لاتخاذ قرار مُلزم من المجلس، دعا شكري كلاً من الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الأفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث.

إثيوبيا ترد على خطاب "القوة"

واعتبر مراقبون أن اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقيادات الجيش لبحث "استراتيجية جديدة للدفاع" بمثابة رسالة أخرى غير مباشرة إلى مصر بعد تلويحها بالبدائل غير الدبلوماسية للدفاع عن مصالحها المائية، إذ جاء الاجتماع بعد يوم من خطاب الرئيس المصري شديد اللهجة، وتحذيره من استعداد بلاده لاستخدام كافة الوسائل الممكنة، والتلويح صراحة باستخدام القوة العسكرية للرد على أي تهديد لأمنها القومي، الذي تُعتبر المياه أحد مكوناته الجوهرية و"مسألة بقاء ووجود" بالنسبة للشعب المصري.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، الأحد، أن آبي أحمد أجرى مناقشات "مثمرة" مع قادة الجيش الإثيوبي، موضحاً أن النقاش تمحور حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات.