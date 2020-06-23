الجمعيات الفلاحية : حيتان الفساد تتسبب بخسائر فادحة للفلاحين



اكد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي :" ان الفلاحين والمزارعين لحقت بهم خسائر فادحة بسبب تدفق المحاصيل المستوردة ".



وقال التميمي في تصريح صحفي:" ان اسعار المحاصيل الزراعية (الخضراوات) انهارت مجددا وانخفضت بنسبة 50% بشكل تسبب في خسائر فادحة للمزارعين الذين كانوا على امل ان يكون الموسم الصيفي ذا هامش من الربحية ، لكن آمالهم ذهبت ادراج الرياح ".



واضاف:" ان كل وعود منع استيراد المحاصيل حبر على ورق"، مبينا :" ان حيتان الفساد تقف وراء ازمة الفلاحين وازدياد خسائرهم بسبب تدفق المحاصيل المستوردة ، مع بدء نزول المحاصيل المحلية في محاولة واضحة لانهاء الزراعة ودفع الفلاحين للبطالة ".



ف.ا