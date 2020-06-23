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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 23 حزيران 2020 03:27 م

الجمعيات الفلاحية : حيتان الفساد تتسبب بخسائر فادحة للفلاحين

مزارع

اكد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي :"  ان الفلاحين والمزارعين لحقت بهم خسائر فادحة  بسبب تدفق  المحاصيل المستوردة ".

وقال التميمي في تصريح صحفي:" ان اسعار المحاصيل الزراعية (الخضراوات) انهارت مجددا وانخفضت بنسبة 50% بشكل تسبب في خسائر فادحة للمزارعين الذين كانوا على امل ان يكون الموسم الصيفي ذا هامش من الربحية ، لكن آمالهم ذهبت ادراج الرياح ".

واضاف:" ان كل وعود منع  استيراد المحاصيل حبر على ورق"،  مبينا :"  ان  حيتان الفساد تقف وراء ازمة  الفلاحين وازدياد خسائرهم بسبب تدفق المحاصيل المستوردة ، مع بدء نزول المحاصيل المحلية في محاولة واضحة لانهاء الزراعة ودفع الفلاحين للبطالة ".

ف.ا
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