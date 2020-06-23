للمقيمين فقط .. السعودية تعلن عن ضوابط الحج لهذا العام

أعلن وزيرا الحج والصحة السعوديين، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الضوابط فيما يتعلق بأداء فريضة الحج لهذا العام، والتي تحل في وقت يكافح فيه العالم لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد بن صالح بنتن، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي: ”في ظل استمرار هذه الجائحة وارتفاع معدلات الإصابات عالميًا وسهولة تفشي العدوى، ولصعوبة التنقل بين دول العالم، فقد تقرر إقامة حج هذا العام لأعداد محدودة من مختلف الجنسيات المتواجدين والمقيمين في السعودية، وبشكل آمن صحيًا، وبما يحقق التباعد الاجتماعي اللازم، لضمان سلامة الإنسان وحمايته“.

وأكد أنه ”تم العمل على إعداد خطط تنفيذية استثنائية لتنظيم موسم الحج، مراعية المتطلبات الطبية، بدءًا من العزل الصحي للحجاج قبل أدائهم مناسك الحج وبعده، وتوفير البيئة الصحية، والحيز المطلوب للتباعد الآمن لأماكن سكن الحجاج وأماكن تواجدهم في المشاعر المقدسة“.

وأضاف أن الخطط شملت أيضًا ”إعداد خطط التفويج للمسجد الحرام، وجميع مراحل المناسك، بما يضمن الالتزام بالمعايير التي حددتها وزارة الصحة، إضافة إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالتغذية“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى ”اعتماد الوزارة على الأدوات والحلول التقنية لدعم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مقنن ومتقن، وستعمل على تنفيذ هذه الخطط كوادر بشرية مؤهلة ومدربة من الجهات الحكومية المشاركة كافة وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الصحة“.

ولا يزال الحرم المكي مغلقًا أمام المصلين، منذ مارس/آذار الماضي، عندما فرضت السعودية إجراءات عديدة لمواجهة كورونا، وبينها إغلاق المساجد وتعليق العمرة والسفر، وفرضت حظر تجول، وأوقفت العمل والمدارس، قبل أن تبدأ بتخفيف تلك الإجراءات بشكل تدريجي.

من جانبه، أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، خلال المؤتمر، أن الحجاج سيخضعون للحجر قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة وبعد مناسك الحج.

وأضاف أن ”الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة“، مشددًا على أن ”محدودية أعداد حج هذا العام أمر لا بد منه“.

وأشار إلى أن العاملين في الحج سيخضعون لفحص كورونا قبل بدء المناسك.





