الفتلاوي : حكومة الاقليم تتحمل مسؤولية خرق السيادة العراقية



حمّل النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي ، حكومة اقليم كردستان مسؤولية خرق السيادة العراقية .



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان حكومة اقليم كردستان تتحمل مسؤولية خرق السيادة من قبل القوات التركية ، لانها سمحت لها بالتوغل داخل الاراضي العراقية دون اية مواجهة تذكر "، لافتا الى :" ان حكومة الاقليم لم تسمح بتدخل الحكومة الاتحادية لايقاف العمليات العسكرية التركية ".



واضاف :" ان تركيا انشأت قواعد عسكرية داخل الاقليم وحكومته مازالت ملتزمة الصمت "، مطالبا حكومة الاقليم بان تسمح لقوات الجيش العراقي بالتدخل لمواجهة الخروق التركية .



ف.ا