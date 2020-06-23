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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 23 حزيران 2020 03:13 م

اليمن.. ميليشيات الإخوان الإرهابية تنتهك التهدئة بهجوم جديد في أبين

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تصاعدت الاشتباكات في محافظة أبين جنوبي اليمن، اليوم الثلاثاء، حيث تجاهلت الميليشيات الإخوانية التهدئة التي دعا إليها التحالف ورحبت بها الحكومة والمجلس الانتقالي.
وقال المتحدث باسم قوات الانتقالي الجنوبي في محور أبين محمد النقيب: ”كان هجوم الميليشيات الإخوانية الإرهابية صباح اليوم انتحارا بالغ الخسارة  جددت فيه انكسارها وتقهقرها وضاعفت من خسائرها في الأرواح والعتاد، ولم تحافظ إلا على ديدنها في تسويق الكذب والوهم الإعلامي المألوف في كل هجوم فاشل .. نحن لها بالمرصاد“.
وذكرت مصادر إعلامية أن ”ميليشيات الإخوان استقدمت تعزيزات عسكرية من محافظة مأرب مساء أمس، في محاولة للتقدم باتجاه الشيخ سالم، إلا أن الهجوم فشل وتم تدمير بعض الآليات“.
وأضاف الناشط الجنوبي جمال بن عطاف، أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف ميليشيات الإخوان بعد تمكّن القوات الجنوبية من التصدي لهجوم عنيف من قبلهم.
كما ذكر أن اللواء ركن ناجي حنشل، قائد عمليات المنطقة الثالثة في جبهة شقرة – الطرية، قتل في الاشتباكات.

ووفق مصادر محلية، فإن هجوم اليوم شنته ميليشيات موالية لجماعة الإخوان؛ فيما يمثل رفضا للهدنة التي اقترحها التحالف العربي لدعم الشرعية وأعلنت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قبولها.
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي سارعا إلى إصدار البيانات المرحبة والتصريحات المؤيدة لما تضمنه بيان التحالف العربي من وقف إطلاق النيران في أبين، والعودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض، الذي أبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أواخر العام الماضي، وبإشراف مباشر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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