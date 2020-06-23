الجربا يطالب الكاظمي بتخصيص يومين في الاسبوع للدوام في وزارة الصحة

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخصيص يومين في الاسبوع للدوام في وزارة الصحة .

وقال مخاطبا رئيس الوزراء في بيان اتمنى ان يكون هنالك اهتمام خاص وكبير بوزارة الصحة لان أقوى كارثة تواجه العراقيين بالظرف الحالي هي كارثة وباء كورونا.



واضاف الجربا" نتمنى ان يخصص الكاظمي يومين من كل أسبوع للدوام في وزارة الصحة لان الايام القليلة القادمة تحتاج لقرارات حاسمة، وهذه القرارات لايستطيع وزير الصحة وحده اتخاذها بدون الرجوع لجنابكم الكريم، ولمجلس الوزراء" .



واوضح "على مجلس الوزراء اصدار قرار يكون مضمونه اعطاء صلاحيات مجلس الوزراء لرئيسه ، فيما يخص اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة فايروس كورونا على ان لاتزيد فترة الصلاحية عن ثلاثة أشهر".

ف.ا