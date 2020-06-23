إخلاء البيت الأبيض من الصحفيين.. وتفريق متظاهرين حاولوا تحطيم تمثال رئيس أمريكي سابق

طلبت السلطات الأمريكية من الصحفيين إخلاء البيت الأبيض، مساء الاثنين، في إجراء غير معتاد.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” أن طلب الإخلاء جاء من فريق الخدمة السرية بالبيت الأبيض، حيث طلب من أعضاء السلك الصحفي مغادرته على الفور دون تفسير”.

ويأتي ذلك القرار تزامنا مع مظاهرة في ميدان حديقة لافاييت، الواقعة في محيط البيت الأبيض، حيث كان متظاهرون يحاولون إسقاط تمثال للرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون في وسط الحديقة، ما اضطر الشرطة إلى دفع هؤلاء المتظاهرين إلى خارج الحديقة، بعد رشهم برذاذ الفلفل”.

يذكر أن أندرو جاكسون هو الرئيس السابع للولايات المتحدة، في الفترة ما بين 1829 إلى 1837. وهو مؤسس الحزب الديمقراطي بشكله الحالي. عُرف عن جاكسون صرامته. وكان الحاكم العسكري لفلوريدا في 1821، كما قاد القوات الأمريكية في معركة نيو أورليانز في 1815.