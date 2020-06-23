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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 23 حزيران 2020 03:02 م

الاقتصاد النيابية: الاتفاقية الصينية ما زالت قائمة ولم يحدث عليها أي تغيير

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية - ارشيفية

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ضرورة حل المشاكل الداخلية ومحاسبة قتلة المتظاهرين وحفظ السيادة، مؤكدة ان الاتفاقية الصينية مازالت قائمة ويجري العمل بموجبها. 

وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر، في تصريح صحفي: ان “الاتفاقية مع الصين بدأت بوادرها قبل مجيء حكومة عادل عبد المهدي في 2018، ومازالت قائمة ولم يحدث عليها أي تغيير رغم تغيير الحكومة.

وأضافت ان “الوضع الراهن يتطلب انهاء المشاكل الداخلية وحفظ سيادة العراق من قبل الحكومة الحالية بقيادة الكاظمي التي جاءت ببرنامج محدد ولفترة معينة.

وشددت على ضرورة «فتح ملف قتلة المتظاهرين ومحاسبة المتورطين واحالتهم للقضاء»، لافتة الى ان “الملف لم يفتح بعد رغم المطالبات بمحاسبة المذنبين والمتورطين بالقتل.

 على صعيد متصل  طالبت اللجنة، بإطلاق استثمارات عالمية مع شركات رصينة لمعالجة مشكلة تردي قطاع الكهرباء، وفيما لفتت الى فشل معالجة مشكلة الكهرباء من قبل الحكومات المتعاقبة برغم الميزانيات والاموال الطائلة المخصصة لوزارة الكهرباء، شددت على ان الكهرباء مفتاح الحلول لجميع الملفات الاخرى.

وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، في تصريح صحفي: إن «الاحصائيات تؤكد صرف اكثر من 40 مليارا خلال الحكومات المتعاقبة لمعالجة مشكلات قطاع الكهرباء»، مستدركا ان الاموال «ذهبت في مهب الريح واغلبها بجيوب الفاسدين برغم الامكانات والعائدات المالية الهائلة التي ضاعت من دون معالجة 30% من مشكلات القطاع الكهربائي.

وشدد الفيلي على ضرورة التعاقد مع شركات عالمية رصينة، ومنحها فرص استثمار في قطاع الكهرباء والطاقة «لإنهاء ازمة ازلية مستديمة حلولها بسيطة»، مشيرا الى ان «ملف الكهرباء هو التحدي الابرز والاهم طيلة السنوات الماضية وهو مفتاح الحلول لمعالجة جميع الملفات الخدمية الاخرى.

واضاف» ان قطاع الكهرباء بحاجة لمعالجة جذرية لمحطاتها وشبكاتها المتهالكة والمتقادمة، واعادة بناء وتأهيل محطات التوزيع بشكل تام.

ف.ا
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