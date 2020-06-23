نائب : الحكومة تعهدت بحلول عاجلة لثلاثة ملفات ساخنة في ديالى

اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الثلاثاء، أن الحكومة تعهدت بحلول عاجلة لثلاث ملفات ساخنة لاحياء القطاع الزراعي في ديالى.

وقال الكروي في تصريح له ،ان” قطاع الزراعة في ديالى يوفر 50% من فرص العمل قياسا ببقية القطاعات وهو الاهم باعتبار المحافظة زراعية وتنتج مختلف المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها”.

واضاف الكروي، أن “قطاع الزراعة في ديالى يعاني من 3 ملفات معقدة وساخنة منذ سنوات هي ( القروض الزراعية بحق مزارعي المناطق المحررة- تعويضات العقود الزراعية- ايقاف اجراءات فسخ العقود الزراعية)”، لافتا الى ان “الملف الثلاث تهم عشرات الاف من مزارعي ديالى”.

واشار الكروي،ان “الملف تم طرحها على الجهات العليا في البلاد ومنها رئاسة الوزراء اتي تعهدت بايجاد حلول عاجلة لها خاصة وانها تتعلق بمصادر رزق اعداد ليست قليلة سواء في ديالى او بقية المحافظات التي تعاني من ذات المشاكل مؤكدا بان اي دعم لشريحة المزارعين سيؤدي الى فائدة عامة من خلال زيادة الانتاج ودعم الاسواق بالمحاصيل وتقليل الاعتماد على المستورد”.

وتمتلك محافظة ديالى اكثر من مليون دونم من الاراضي الخصبة وي تنتج مختلف المحاصيل ويعتقد بان عدد الفلاحين يصل الى 70 الف.