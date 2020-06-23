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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 23 حزيران 2020 02:56 م

نائبة: انعقاد جلسة البرلمان غداً خطر جداً في ظل اصابة عدد من النواب والموظفين بكورونا

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

 قالت النائبة ندى شاكر جودت، ان، انعقاد جلسة البرلمان غداً داخل قبة مجلس النواب خطر جداً في ظل اصابة عدد من النواب وموظفين في الدائرة البرلمانية بفيروس كورونا، والتي ستكون مخصصة للتصويت على قانون الاقتراض.

وقال جودت في تصريح  صحفي ان اعداداً من الموظفين في البرلمان اصيبوا بالفيروس وتجمعهم دخل القاعة مع النواب والاعلاميين قد يسبب مخاطر كبيرة، ولا يوجد توضيح ما اذا كانت الجلسة ستعقد الكترونياً ام لا.

واضافت ان القانون يتضمن الاقتراض من الخارج مبلغ قدره 5 مليار دولار واقتراض من الداخل 15 مليار.

واشارت جودت الى ان مشروع قانون الاقتراض عليه خلافات وان يشكل مشكلة للعراق كون ان الاقتراض يعد بمثابة رهن البلد، كاشفة عن وجود اقتراض سابق على العراق بقيمة 26 مليار دورلا وكلها مبالع تترتب فوائد على العراق دفعها.

ف.ا
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