بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 23 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 23 حزيران 2020 02:55 م

ماكنزي: الجيش العراقي قادر على عناصر داعش الإرهابية

كينيث ماكنزي
أكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، أن وضع الجيش الآن جيد بما يكفي لمحاربة ما تبقى من مسلحي تنظيم داعش.

وقال ماكنزي في تصريحات له خلال الملتقى الأمني السنوي في مدينة اسبن بالولايات المتحدة، إنه يتوجب على الجيش العراقي ان يكون جيدا بما فيه الكفاية لإنهاء داعش ويحتاج ان يكون مؤهلا لتحقيق الاستقرار والأمن.

وأضاف أن مسلحي داعش ما يزالون يشكلون تهديدا للعراق حتى بعد انهيار التنظيم في العراق وسوريا والجيش العراقي يمتلك اكثر من 250,000 جندي تم تدريبهم من قبل التحالف الدولي وانهم مؤهلون بما فيه الكفاية لمحاربة داعش بشكل فعال.

وتابع ماكنزي أن هناك مكونا مهما من الجيش العراقي وهو جهاز مكافحة الإرهاب الذي تعمل معه القوات الاميركية بالإضافة الى اسنادها لبقية افراد الجيش الرئيسي.

وأوضح أنه بسبب هذا التقدم استطاعت الولايات المتحدة تقليص قسم من قواتها في العراق الموجودة لتقديم الاسناد للجيش العراقي، حيث انه لدى الولايات المتحدة ما يقارب من 5,200 جندي منتشرين في العراق كجزء من قوة التحالف الدولي ضد داعش .

وأكد ماكنزي أن استمرار التواجد الأمريكي في العراق هو شيء مطلوب لما يخص عمليات مكافحة الإرهاب وهو شيء تدعمه الحكومة العراقية.

وأشار ماكنزي إلى أن تخفيض عدد القوات الأمريكية قيد النقاش وسيتم التوصل الى اتفاق عبر المفاوضات مع الحكومة العراقية ونحن بصدد اعادة هيكلة عدد القوات هناك وسيتقلص حجمها بعد ان كان ضخما.
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