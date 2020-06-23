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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 23 حزيران 2020 02:55 م

درجال : صورة أحمد راضي على أحد طوابع وازرة الاتصالات

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أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، انه اتفق مع وزارة الاتصالات على اصدار طابع يخلد اسم فقيد الكرة العراقية احمد راضي.
وقال درجال في بيان له، ان “الطابع الذي سيتم اصداره سيحمل صورة الكابتن احمد راضي الذي توفي اثر اصابته بجائحة فايروس كورونا المستجد، وياتي استذكارا لروح الفقيد الذي رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، وحقق العديد من الانجازات خليجيا وعربيا وآسيويا، كما انه اللاعب الوحيد الذي احرز هدفا في شباك بلجيكا في نهائيات كاس العالم في المكسيك 1986”.
واوضح ان “الوزارة لن تألوا جهدا إلا ووضعته في خدمة الرياضيين والشباب، وان الظروف الصعبة التي يمر بها العراق لن تكون إلا محطة للابداع وتقديم الدعم والاسناد لهذين القطاعين المهمين”.




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