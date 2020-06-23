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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 23 حزيران 2020 02:46 م

وفد حكومة كردستان يبدأ الجولة الثالثة من المباحثات مع حكومة بغداد

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وصل وفد حكومة اقليم كردستان المفاوض برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم الثلاثاء الى العاصمة بغداد بهدف اتمام المباحثات السابقة الخاصة بحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.
وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها الوفد برئاسة طالباني زيارة الى بغداد، لبحث حل الإشكالات.
ويتألف الوفد من: وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، وزير شؤون المناطق الكوردستانية خارج الاقليم خالد شواني، وزير الكهرباء كمال محمد صالح، وزير التخطيط دارا رشيد، رئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح، سكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم، يرافقهم وفد فني يمثل باقي الوزارات في الاقليم.
وقال سمير هورامي المتحدث الاعلامي باسم قوباد طالباني في بيان اليوم انه من المقرر ان يناقش الوفد وخلال الزيارة الثالثة له ملف النفط والمستحقات المالية لإقليم كردستان، وفق نتائج ومخرجات المفاوضات السابقة التي اجراها وفد الاقليم مع اللجنة العليا للحكومة العراقية.
وسبقت زيارة وفد حكومة الاقليم زيارة اجراها رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني التقى فيها الرئاسات الثلاث، وقادة القوى والجهات السياسية في بغداد.
وسبق ان اجرى وفد حكومة الاقليم زيارتين الى العاصمة بغداد بعد ايقاف الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان.
وترتكز الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد على حصة الاقليم من الموازنات المالية، ومستحقات قوات البيشمركة، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.
وابدت حكومة اقليم كوردستان وفي مناسبات ومرات عدة استعدادها لتسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا مقابل تمويل الحكومة العراقية رواتب الموظفين بـ450 مليار دينار عراقي شهريا.
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