نقيب الاطباء يحذر من فقدان السيطرة على الوضع الصحي ويوصي بتطبيق الحظر الشامل



حذر نقيب الاطباء العراقيين عبد الامير الشمري، من فقدان السيطرة على الوضع الوبائي في العراق نتيجة ازدياد حالات الاصابات والوفيات بفيروس كورونا.



وقال نقيب الاطباء العراقيين عبد الامير الشمري ان العراق اليوم يمر بازمة وبائية خطيرة بعد انتشار الفيروس بين افراد المجتمع ، لافتا الى ان انتشاره يرجع لاسباب عدة منها عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وتصديقهم للشائعات وعدم تصديقهم بوجود فيروس وبائي قاتل، فضلا عن التراخي في تطبيق حظر التجوال حيث كان حظرا امنيا وليس صحيا أي مجرد قطع الشوارع الرئيسة دون محاسبة المواطنين غير الملتزمين بالاجراءات الوقائية.



واضاف: في الايام الماضية لوحظ الاماكن العامة وبعض دوائر الدولة شهدت تجمعات كبيرة واكتظاظ بشري وهذا يعد مؤشرا خطيرا لامكانية انتشار الفيروس وبمديات سريعة بين افراد المجتمع، مبينا ان استمرار زيادة اعداد المصابين والمتوفين بالفيروس يعطي مؤشرا خطرا عن فقدان السيطرة على الوضع الوبائي في البلد.



واشار الى ان على الحكومة والاجهزة الامنية تطبيق حظر صحي شامل أي بمعن فرض حظر على الافراد والمركبات في الشوارع العامة والخاصة وداخل الازقة مع محاسبة المخالفين بعقوبات صارمة وذلك لتقليل الاضرار البشرية والمادية الناتجة عن تفشي الفيروس.



واوضح ان العقار الروسي الذي يعتزم العراق تصنيعه، تم اكتشافه منذ سنوات عدة من قبل اليابان وتم تصنيعه من قبل روسيا وتجربته على عدد من المرضى وثبت نجاحه في روسيا، مؤكدا عند طرحه في المستشفيات العراقية يمكن معرفة مدى فاعليته لعلاج مرضى كورونا.



من جهته، اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب غايب العميري، ان العقار الروسي المصنع محليا سيتم طرحه للاستخدام في العراق في بداية الاسبوع المقبل.



وقال العميري”: ان احدى الشركات المصنعة للادوية في العراق تقدمت بطلب لتصنيع العقار الروسي وسيتم تصنيعه وطرحه الى المؤسسات الصحية مطلع الاسبوع المقبل، مؤكدا انه بالرغم من عدم توصل العالم الى أي علاج لفيروس كورونا الا ان هذا العقار قد تم تجربته في روسيا واثبت نجاحه على امل يتم تطبيقه في العراق ويثبت نجاحه لمعالجة المرضى.واشار الى انه بالرغم من ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بكورونا في العراق الا اننا ما زلنا لم نصل الى مرحلة الانهيار الصحي، حيث ما زال الوضع تحت السيطرة.



ودعا المواطنين الى الالتزام التام بالاجراءات الصحية الوقائية لمنع تفشي الوباء وتقليل الاصابات بالفيروس القاتل.



ف.ا