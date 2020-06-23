الكربولي: إيقاف ازدواج الرواتب ضربة معلم

اثنى رئيسي حزب الحل جمال الكربولي على قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوقف ازدواج الرواتب لمحتجزي رفحاء. وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر"، "ضربة معلم يا ريس.. عفية". وانهى تغريدته بهاشتاغ: "إيقاف ازدواج الرواتب. ف.ا Copy أخبار متعلقة الكاظمي: لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ورفحاء المالية النيابية : الخوف من عدم صرف الرواتب بدأ بالانحسار ! الكاظمي يواجه الصراع المبكر.. بعد فتح ملف ازدواج الرواتب اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ يستبعد ﻗﻴﺎم الكاظمي ﺑﺤﺴﻢ ﻣﻠﻒ رؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت المستقلة المالية النيابية: اتخذنا الإجراءات اللازمة لتأمين الرواتب العمل تتوعد الشركات الأهلية التي تقطع الرواتب وتسرح موظفيها