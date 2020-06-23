أول تظاهرة منددة بتقليص الرواتب في إقليم كردستان

تظاهر العشرات من الموظفين اليوم الثلاثاء احتجاجا على تقليص حكومة اقليم كردستان للرواتب جراء انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وخرجت التظاهرة قرب "بارك آزادي" وسط السليمانية منددة بالقرار، وبالاستقطاعات والتأخير الذي يطال رواتبهم.

وكانت حكومة اقليم وردستان قد اعلنت يوم الاحد عن جملة من القرارات بشأن رواتب الموظفين، مبينة انها قررت صرف 79% من الرواتب والمخصصات بإستثناء الذين يقل مقدار رواتبهم عن 300 الف دينار.