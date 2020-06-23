لجنة الزراعة النيابية : المعابر غير النظامية جزء من مؤامرة لضرب الاقتصاد الوطني





أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ان المعابر غير النظامية جزء من مؤامرة بهدف ضرب الاقتصاد الوطني.



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان: لدينا معلومات مؤكدة بوجود أكثر من 20 معبرا غير رسمي يتم من خلالها تهريب المنتجات الزراعية والحيوانية لضرب مثيلاتها المنتجة محليا.



واشار الى وجود أجندات داخلية وخارجية تريد أن تضرب الاقتصاد الوطني من خلال استهداف الأمن الغذائي.



واوضح الشمري ان : الكثير من المواد تدخل من كردستان إلى العاصمة وباقي المحافظات على أنها منتج محلي لكنها مستوردة



وشدد على أهمية تفعيل الخطط الحكومية الخاصة بالامن الغذائي الذي أصبح ضرورة ملحة لضمان إنتاج محلي يغطي السوق ويضمن إيرادات إضافية للدولة.



ف.ا