موظفو العقود يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء في بغداد للمطالبة بصرف رواتبهم

تظاهر العشرات من موظفين العقود في وزارة الكهرباء يوم الثلاثاء أمام المنطقة الخضراء شديدة التحصين مطالبين الحكومة ووزارتي الكهرباء والمالية بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثمانية أشهر.

وطالب المتظاهرون ، بتحويل عقودهم من استثمارية إلى تشغيلية ضمن الموازنة العامة.

وتعجز وزارة الكهرباء، منذ شهر نيسان الماضي، عن صرف رواتب 90 ألف موظف من العقود والأجور تم تعيينهم في عهد الوزير السابق لؤي الخطيب، الذي أكد مرارا أنه يعمل على "حل هذه المشكلة".

ونظم العاملون وفق نظام العقود بوزارة الكهرباء في مختلف مناطق العراق، خلال الفترة الماضية، تظاهرات احتجاجية واضرابات عامة لتحقيق مطالبهم، دون جدوى.

