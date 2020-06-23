التربية تعلن تطورات جديدة بشأن امتحانات الثالث المتوسط

عدت وزارة التربية ، اليوم الثلاثاء، المتقرحات التي صدرت عن لجنة التربية النيابية بشأن تعليق امتحانات مرحلة الثالث متوسط والاعتماد على درجات نصف السنة ”أرباكاً للطالب“، مبينة أنها تناقش مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدة مقترحات بشان إجراء الامتحانات.

وقال المتحدث باسم التربية حيدر فاروق في تصريح له ، إن وزارة التربية تناقش منذ أسابيع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدة مقترحات واتخاذ قرار يناسب المعطيات الموجودة على ارض الواقع وإجراء امتحانات البكالوريا للصف الثالث متوسط.

وأضاف أن الامتحانات ستجرى في 12 تموز المقبل، وإنها وضعت في وقت سابق عندما كانت الإصابات قليلة جدا"، مبينا أن "وزارة التربية لم تضع الطلبة بهكذا بيئة ما لم تأخذ الضوء الأخضر من وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة بإجراء الامتحانات".

وتابع فاروق، أن "ما تقوله اللجنة العليا ينفذ، بدورها وزارة التربية ترفع مذكرة وطلباً إلى وزارة الصحة حول إمكانية إجراء الامتحانات"، لافتا إلى أن "الجدول باق على حالة ولم يتغير وبعد 20 يوما على إجراء الامتحانات".

وبين المتحدث باسم وزارة التربية، أن "المقترحات الخاطئة بشكل دوري تربك الطالب والعملية التربوية بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "ما طرح من مقترحات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اللجنة التربية وأعضاء البرلمان أربك الطالب وضعه في حيره من امره بين قراءة المادة والاستعداد للامتحانات او الاكتفاء بدرجة امتحانات نصف السنة".

