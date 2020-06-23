المسعودي : الحزبية والفساد وراء فشل مشروع مغذيات كهرباء الحسينية المتوقف منذ سنوات

أكد النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، الثلاثاء، ان مشروع مغذيات كهرباء الحسينية المتوقف منذ سنوات واحدا من المشاريع الفاشلة التي نفذت بعد العام ٢٠٠٣.

وقال المسعودي في تصريح له ، إن “٩٥ بالمئة من المشاريع التي نفذت في كربلاء بعد العام ٢٠٠٣ فاشلة من حيث الموقع والخدمة والكلفة والمنافسة ومشروع مغذيات كهرباء الحسينية واحدا من تلك المشاريع التي أنفقت عليه ٥ مليار من أصل ١٢ مليار كلفة المشروع ولم يتم تشغيله منذ سنوات”.

وأضاف المسعودي أن “المشروع اقيمت عليه دعاوى متعددة في النزاهة وهناك ملف خاص بيه في الهيئة بيد ان القضاء يبرر القائمين عليه دون معرفة الأسباب”.

وأشار إلى أن “الجوانب الحزبية والفساد لها دور كبير في فشل هذا المشروع لاسيما وان اغلب المشاريع لا تحال الا لشخصيات وفق معايير مشبوهة”.