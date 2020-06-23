موقع أمريكي يكشف عن زيارة سرية لرئيس "الموساد الإسرائيلي" إلى قاعدة عين الأسد

كشف موقع "DefenseOne" الأمريكي عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز "الموساد الإسرائيلي" يوسي كوهن، إلى قاعدة عين الأسد غربي العراق.

ووفقاً للموقع، فإن يوسي كوهن خلال جولته الخارجية في منطقة الشرق الأوسط زار بعض الدول العربية كالكويت والإمارات، وأجرى زيارة غير متوقعة إلى العراق التقى خلالها ببعض المستشارين الأمريكيين في قاعدة عين الأسد.

وبحسب الموقع، بدأ يوسي كوهن، بوصفه رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" والمستشار الأعلى لبنيامين نتنياهو في الشؤون الأمنية، يقيم أخيراً علاقات استراتيجية مع بعض حكام الدول العربية؛ وتعد زيارته إلى عين الأسد الخطوة الأولى مما يهدف إليه كوهن.

وجاء في موقع DefenseOne الأمريكي الذي ينشر الأخبار الخاصة بالشؤون العسكرية والأمنية، إن الأمريكيين عززوا الاجراءات الدفاعية في قاعدة عين الأسد بعد القصف الصاروخي الإيراني لها، كما بدأت الطلعات الجوية العسكرية الأمريكية تزداد في غرب العراق بعد انخفاضها جراء القصف الإيراني؛ وخلال رحلة جوية أمريكية دخل يوسي كوهن، رئيس الاستخبارات الاسرائيلية واليد اليمنى لنتنياهو، العراق وأجرى زيارة سرية إلى قاعدة عين الأسد في اليوم الخميس 18 من حزيران، والتقى بجنرال سكوت ماكين من أهم قادة “سنتكوم” والمسؤول الرسمي في القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين.