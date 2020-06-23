العراق يُشارك في الحوار التفاعليّ بشأن ليبيا في الأمم المتحدة

شارّك القائم بالأعمال المؤقت في الممثليّة الدائمة لجمهوريّة العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عباس كاظم عبيد، في الحوار التفاعليّ الخاصّ بتقرير المُفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا في أعمال الدورة "43" لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد عبيد في كلمته موقف العراق الثابت بأنّ الحلّ السلميّ هو الأساس في التعامل مع الأزمات والنزاعات التي تتعرّض لها الدول، داعياً المجتمع الدوليّ لتوحيد جُهُوده لتنفيذ القرارات الدوليّة ذات الصلة في دعم الاستقرار، والحوار البنّاء بين جميع الأطراف الليبيّة؛ لتحقيق المصالحة الوطنيّة.

وشدد على عدم التدخّل الخارجيّ في شُؤُونها، ووقف تدفّق السلاح بطرق غير شرعيّة إليها، ومساعدتها في مُحاربة الإرهاب، والقضاء عليه.