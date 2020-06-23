صحيفة أميركية تؤشر إصابة مئات الأطباء العراقيين بفايروس كورونا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن، أن المئات من أطباء العراق أصيبوا بفايروس كورونا المستجد، خلال الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يؤدي الوباء العالمي إلى انهيار في النظام الصحي المتهالك بالبلاد.



ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية في العراق، قولها أن "الأطباء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفايروس تُجرى لهم الفحوص، ثم يُطلب منهم أن يعودوا إلى عملهم، رغم الخطر الذي يشكلونه على المرضى والزملاء، أما نتائج الفحص فلا تظهر إلا بعد أسبوع.



ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بحسب "واشنطن بوست"، لأن الإصابات بفايروس كورونا متفشية أيضا وسط من يعملون في مختبرات الفحوص التي ترصد حالات العدوى في البلاد.