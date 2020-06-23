الصحة النيابية: حكومة الكاظمي تتحمل المسؤولية الكاملة بارتفاع ارقام مصابي كورونا

حملت لجنة الصحة النيابية، الحكومة مسؤولية ارتفاع اعداد مصابي كورونا في العراق، داعية البرلمان لمحاسبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اهماله لمواجهة كورونا.



وقالت عضو اللجنة اكتفاء الحسناوي في تصريح صحفي " "نحمل الكاظمي مسؤولية ازدياد اعداد الإصابات بفايروس كورونا.



واضافت" على البرلمان ان يحاسب الكاظمي نتيجة اهماله لمواجهة كورونا وعدم التزامه بالمنهاج الوزاري.



واشارت الى ان " الكاظمي لا يهتم بتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات ويكتفي بموضوع حظر التجول فقط وعليه ان يعيد اللجنة التي يرأسها وزير الصحة لكي يتم السيطرة على وباء كورونا.